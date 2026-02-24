أحمد ربيع يتقدم للزمالك على زد بالهدف الثاني في الدوري

سجل أحمد ربيع الهدف الثاني لفريق الزمالك في شباك زد، بالدقيقة 82 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الفارس الأبيض حتى الآن.

وجاء هدف أحمد ربيع بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني، ليمنح الزمالك الأفضلية في توقيت حاسم من اللقاء، ويقرب فريقه من حصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

تشكيل الزمالك أمام زد:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد.



خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، أحمد فتوح، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، شيكو بانزا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.

تشكيل زد أمام الزمالك:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد ربيعة – أحمد طارق – عبد الله بكري – طارق علاء.

الوسط: أحمد الصغيري – ماتا ماجاسة – كاباكا – محمود صابر.

الهجوم: مصطفى سعد – سليما واندرز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي زد إف سي في المركز السابع برصيد 25 نقطة من 17 مواجهة.