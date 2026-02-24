عبد الله السعيد ينفعل بعد استبداله في مباراة الزمالك أمام زد بالدوري

شهدت مباراة الزمالك وزد المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حالة من الانفعال من جانب عبد الله السعيد لاعب الزمالك، عقب استبداله في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.



وقرر الجهاز الفني الدفع بأحمد ربيع بدلاً من عبد الله السعيد، في وقت كانت فيه النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، وهو ما أثار غضب اللاعب الذي ظهرت عليه علامات الاستياء أثناء خروجه من أرض الملعب.



تشكيل الزمالك أمام زد:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد.



خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، أحمد فتوح، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، شيكو بانزا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.



تشكيل زد أمام الزمالك:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد ربيعة – أحمد طارق – عبد الله بكري – طارق علاء.

الوسط: أحمد الصغيري – ماتا ماجاسة – كاباكا – محمود صابر.

الهجوم: مصطفى سعد – سليما واندرز.