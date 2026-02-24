قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة

عبد الله السعيد ينفعل بعد استبداله في مباراة الزمالك أمام زد بالدوري

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
حمزة شعيب

شهدت مباراة الزمالك وزد المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حالة من الانفعال من جانب عبد الله السعيد لاعب الزمالك، عقب استبداله في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.


وقرر الجهاز الفني الدفع بأحمد ربيع بدلاً من عبد الله السعيد، في وقت كانت فيه النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، وهو ما أثار غضب اللاعب الذي ظهرت عليه علامات الاستياء أثناء خروجه من أرض الملعب.


تشكيل الزمالك أمام زد:
حراسة المرمى: مهدي سليمان.
خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد.


خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، أحمد فتوح، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، شيكو بانزا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.


تشكيل زد أمام الزمالك:
حراسة المرمى: علي لطفي.
الدفاع: محمد ربيعة – أحمد طارق – عبد الله بكري – طارق علاء.
الوسط: أحمد الصغيري – ماتا ماجاسة – كاباكا – محمود صابر.
الهجوم: مصطفى سعد – سليما واندرز.

عبد الله السعيد زد الزمالك

