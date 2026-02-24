اتحاد الكرة ينعى مصطفى رياض نجم منتخب مصر والترسانة السابق

نعي المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى الكابتن مصطفى رياض، نجم المنتخب الوطني ونادي الترسانة الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع مع المرض.

يذكر أن مصطفى رياض نجم الترسانة والكرة المصرية السابق توفي مساء اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض دخل على أثره للمستشفى.

ويُعد مصطفى رياض أحد أبرز نجوم جيله، حيث توّج هدافًا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 1964، كما تألق بقميص الترسانة وشكّل ثنائيًا هجوميًا مميزًا مع النجم الراحل حسن الشاذلي، وأسهم في كتابة واحدة من أزهى فترات النادي والمنتخب الوطني.

وحقق الراحل العديد من الأرقام القياسية، إذ حصد لقب هداف الدوري المصري موسمي 1961-1962 و1962-1963، كما انضم إلى نادي المائة بتسجيله 123 هدفًا في مسابقة الدوري، ليبقى اسمه محفورًا في سجلات الكرة المصرية كأحد رموزها الخالدة.