الهلال يفرط في صدارة الدوري السعودي ويتعادل مع التعاون

سقط الهلال السعودي في فخ التعادل امام التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة والعشرون ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأفتتح الهلال التهديف في الدقيقة 42، عن طريق روبن نيفيز من علامة جزاء.

وأدرك التعاون هدف التعادل في الدقيقة 3+45، عن طريق روجير مارتنيز من علامة جزاء.

وبهذه النتيجة يفرط الهلال في صدارة الدوري ويحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وارتفع رصيد التعاون الي النقطة 40 في المركز الخامس.

وجاء تشكيل الهلال علي نحو التالي:

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - تمبكتي - كوليبالي - اليامي

خط الوسط: نيفيز - كنو - سافيتش

خط الهجوم: مالكوم - ماركوس ليوناردو - سالم