الأهلي ينعى مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ، وفاة مصطفى رياض نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر الأسبق بعدما وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى مصطفى رياض، لاعب الترسانة ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى – عز وجل – أنيتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيحجناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».

يذكر أن مصطفى رياض نجم الترسانة والكرة المصرية السابق توفي مساء اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض دخل على أثره للمستشفى.

ويُعد مصطفى رياض أحد أبرز نجوم جيله، حيث توّج هدافًا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 1964، كما تألق بقميص الترسانة وشكّل ثنائيًا هجوميًا مميزًا مع النجم الراحل حسن الشاذلي، وأسهم في كتابة واحدة من أزهى فترات النادي والمنتخب الوطني.

وحقق الراحل العديد من الأرقام القياسية، إذ حصد لقب هداف الدوري المصري موسمي 1961-1962 و1962-1963، كما انضم إلى نادي المائة بتسجيله 123 هدفًا في مسابقة الدوري، ليبقى اسمه محفورًا في سجلات الكرة المصرية كأحد رموزها الخالدة.