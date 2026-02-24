خالد الغندور ينعى نجم الترسانة بكلمات مؤثرة

نعى الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق الكابتن مصطفى رياض أحد أبرز نجوم الكرة المصرية ونادي الترسانة خلال فترة الستينيات، الذي وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكتب الغندور على حسابه الشخصي على فيسبوك “إنا لله و إنا اليه راجعون توفي الي رحمة الله نجم الكرة المصرية و نادي الترسانة الكابتن مصطفي رياض و ربنا يرحمه و يغفر له و اتمني من الجميع قراءة الفاتحة و الدعاء له بالمغفرة و الرحمة”

مصطفى رياض الهداف التاريخي لمنتخب مصر

وفاز مصطفى رياض بلقب هداف الدورى مرتين، في موسمى 61 – 62، 63 – 64، ونجح مع زميله بالفريق حسن الشاذلى في تحقيق لقب هداف الدوري بالتبادل خمسة مواسم متتالية، وهو ما لم يستطع تحقيقه أي فريق آخر، وهو أحد أعضاء قائمة نادى المائة بالدورى المصرى في المركز الرابع برصيد 123هدفا

ويعد مصطفى رياض هداف مصر التاريخى فى الأولمبياد برصيد 6 أهداف والتى أحرزها فى أولمبياد طوكيو عام 1964.