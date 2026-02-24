قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل أمام الحزم في الدوري السعودي
خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور ينعى نجم الترسانة بكلمات مؤثرة

مصطفي رياض
مصطفي رياض
محمد بدران  
باسنتي ناجي

نعى الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق الكابتن مصطفى رياض أحد أبرز نجوم الكرة المصرية ونادي الترسانة خلال فترة الستينيات، الذي وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض. 

وكتب الغندور على حسابه الشخصي على فيسبوك “إنا لله و إنا اليه راجعون توفي الي رحمة الله نجم الكرة المصرية و نادي الترسانة الكابتن   مصطفي رياض و ربنا يرحمه و يغفر له و اتمني من الجميع قراءة الفاتحة و الدعاء له بالمغفرة و الرحمة”

مصطفى رياض الهداف التاريخي لمنتخب مصر

وفاز مصطفى رياض بلقب هداف الدورى مرتين، في موسمى 61 – 62، 63 – 64، ونجح مع زميله بالفريق حسن الشاذلى في تحقيق لقب هداف الدوري بالتبادل خمسة مواسم متتالية، وهو ما لم يستطع تحقيقه أي فريق آخر، وهو أحد أعضاء قائمة نادى المائة بالدورى المصرى في المركز الرابع برصيد 123هدفا

ويعد مصطفى رياض هداف مصر التاريخى فى الأولمبياد برصيد 6 أهداف والتى أحرزها فى أولمبياد طوكيو عام 1964.

مصطفي ىياض الترسانه الملاكمه

