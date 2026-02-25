(13) ملتقى فكريًّا بعنوان: "علامات قبول الصيام" بأوقاف الإسكندرية

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، (13) ملتقى فكريًّا بمختلف الإدارات الفرعية تحت عنوان: "علامات قبول الصيام"، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف المصرية خلال شهر رمضان المبارك، وتحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الشيخ محمد سعد العش، مدير المديرية.

وتناولت الملتقيات بيان المعاني الإيمانية والتربوية للصيام، وأبرز العلامات الدالة على قبوله، ومنها تهذيب السلوك، واستقامة الأخلاق، وتعظيم الطاعة، والإقبال على القرآن، والابتعاد عن المعاصي، بما يعكس أثر العبادة على سلوك الفرد وحياته اليومية.

وأكدت المديرية أن هذه الملتقيات تأتي ضمن خطة دعوية مكثفة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني الصحيح، وربط العبادات بمقاصدها التربوية والسلوكية، بما يُسهم في بناء الفرد والمجتمع خلال الشهر الكريم.

وتواصل مديرية أوقاف الإسكندرية تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية في مساجد المحافظة، خدمةً لرواد المساجد، وتعظيمًا لدور المسجد في نشر القيم والأخلاق وبناء الوعي المجتمعي.