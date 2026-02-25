رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد تصدر الزمالك جدول الدوري الممتاز

عبر الإعلامي خالد الغندور عن سعادته بعد فوز الزمالك علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك “الزمالك المجهد جدا خد الصدارة من سيراميكا المجهد بس بعد ماتشين ومباراة السبت قمة بين الأول والثاني و الاهلي من الأول للثالث في 24 ساعة”.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.