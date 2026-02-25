قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد تصدر الزمالك جدول الدوري الممتاز

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران  
سارة عبد الله

عبر الإعلامي خالد الغندور عن سعادته بعد فوز الزمالك علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك “الزمالك المجهد جدا خد الصدارة من سيراميكا المجهد بس بعد ماتشين ومباراة السبت قمة بين الأول والثاني و الاهلي من الأول للثالث في 24 ساعة”.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

خالد الغندور الزمالك الدوري الممتاز زد

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
صداع الصيام
