أسوأ ما في المباراة.. نجم الزمالك السابق ينتقد أداء عبد الله السعيد

حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

وكتب أحمد دويدار نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "الحمد لله مكسب مهم جدا الزمالك اخر جمال وشياكة ورسالة لعبد الله السعيد رغم حبي ليك لكن انت مزودها اوي راجع نفسك انت اسوء ما في اليوم ...احمد ربيع مكسب كبيير في وسط الزمالك".

واضاف: "المرة اللي فاتت مع حسام عبد المجيد ودلوقتي زعلان وقرفان صلي علي النبي كدة ومتقوليش حماس وروح اشوفه في الملعب روح والحماس انت المفروض الكبيير والقدوة انت لاعب وليس مدرب".

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .