موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء اللقاء قويًا ومثيرًا بين الفريقين، حيث نجح الزمالك في حسم المواجهة لصالحه ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الزمالك في الدوري

بهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 37 نقطة من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في 11 لقاءً، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى هزيمتين فقط.

ويتساوى الزمالك في عدد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي جمع هو الآخر 37 نقطة من 17 مباراة، بعد فوزه في 11 مباراة، وتعادله في 4، وخسارته مواجهتين، ما يزيد من حدة المنافسة على قمة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في قمة مرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري، مساء الأحد الموافق 1 مارس المقبل، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية، في مواجهة قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق الصدارة.