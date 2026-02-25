معتمد جمال يكشف أسباب تغيير بيزيرا.. ويحسم موقف عواد وآدم كايد

تحدث معتمد جمال عن بعض الملفات الفنية الخاصة بالفريق، موضحًا أن استبدال خوان بيزيرا خلال مواجهة زد جاء بسبب تعرضه للإجهاد بعد المجهود الكبير الذي بذله في اللقاء.

وأضاف أن اللاعب سنحت له فرصة أخرى للتسجيل، لكن غياب التوفيق حال دون ترجمتها إلى هدف، مؤكدًا رفضه لفكرة وجود فوارق فنية بين لاعبي الزمالك والفرق الأخرى، مشددًا على أن فريقه يمتلك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق.

وفيما يخص محمد عواد، أوضح المدير الفني أن الحارس خضع للتحقيق وينتظر قرار مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أنه يمثل إضافة قوية حال عودته للمشاركة مع الفريق.

كما كشف عن تعرض آدم كايد لإصابة في عضلة السمانة، مشيرًا إلى أنه سيعود قريبًا بعد استكمال برنامجه العلاجي.

وكان الزمالك قد واصل صدارته للدوري الممتاز بعد فوزه على زد بنتيجة 2-1، ليصل إلى النقطة 37 في جدول الترتيب، مواصلًا نتائجه الإيجابية في المسابقة