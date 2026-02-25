متصدر لا تكلمني.. تعليق مثير من أسامة حسن بعد صدارة الزمالك للدوري

احتفل أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بفوز القلعة البيضاء على نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "متصدر لا تكلمني .. اللي عنده جمهور ذينا ياعمنا نقوله الحمد لله بشجع الكيان ...جمهور الزمالك ركب الدورى خلصت".

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.