بفستان الفرح.. آيتن عامر تشارك كواليس "كلهم بيحبوا مودي"

شاركت الفنانة آيتن عامر، صورا من كواليس تصوير مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” بإطلالة مميزة بفستان زفاف.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “من كواليس فرح شيماء “شوقي الجزارة” ومودي”.

وتحدثت الفنانة أيتن عامر عن تجربتها في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، خلال لقائها مع إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على إذاعة نجوم إف إم، مؤكدة أن ترشيحها للدور جاء عبر المنتجة مها سليم، ثم تواصل معها المخرج أحمد شفيق، وأخيرًا الفنان ياسر جلال.

وأوضحت ايتن أن صناع العمل حرصوا على تقديم الشخصية بواقعية شديدة، حيث أصر المخرج على ظهورها بدون مكياج، لتجسيد دور "جزارة" بشكل مقنع، مشيرة إلى أنها كانت مستعدة لتنفيذ مشاهد الذبح فعليًا داخل موقع التصوير، لكن تم التراجع عن ذلك بسبب تعليمات تمنع إظهار الدم، فظهرت وهي تحمل السكين فقط.

وأضافت أنها لم تتحمس في البداية للدور، بسبب تكرار تقديمها لأدوار الفتاة الشعبية، إلا أن شقيقتها وفاء عامر شجعتها على خوض التجربة وعدم رفض العمل مع ياسر جلال، لتكتشف لاحقًا أن القرار كان صائبًا، خاصة مع صعوبة الدور وتطوره خلال الأحداث.