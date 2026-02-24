قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
فن وثقافة

أيتن عامر عن تعاونها مع ياسر جلال: الكيمياء بيننا صدمت الجمهور

ايتن عامر
ايتن عامر
منار نور

تحدثت الفنانة أيتن عامر عن تجربتها في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، خلال لقائها مع إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على إذاعة نجوم إف إم، مؤكدة أن ترشيحها للدور جاء عبر المنتجة مها سليم، ثم تواصل معها المخرج أحمد شفيق، وأخيرًا الفنان ياسر جلال.


وأوضحت ايتن أن صناع العمل حرصوا على تقديم الشخصية بواقعية شديدة، حيث أصر المخرج على ظهورها بدون مكياج، لتجسيد دور "جزارة" بشكل مقنع، مشيرة إلى أنها كانت مستعدة لتنفيذ مشاهد الذبح فعليًا داخل موقع التصوير، لكن تم التراجع عن ذلك بسبب تعليمات تمنع إظهار الدم، فظهرت وهي تحمل السكين فقط.
وأضافت أنها لم تتحمس في البداية للدور، بسبب تكرار تقديمها لأدوار الفتاة الشعبية، إلا أن شقيقتها وفاء عامر شجعتها على خوض التجربة وعدم رفض العمل مع ياسر جلال، لتكتشف لاحقًا أن القرار كان صائبًا، خاصة مع صعوبة الدور وتطوره خلال الأحداث.


وأكدت وجود انسجام واضح بينها وبين ياسر جلال، لافتة إلى أن الجمهور أشاد بالكيمياء بينهما وطالب بتكرار التعاون، كما أثنت على سعيه الدائم للتجديد، خصوصًا بعد نجاحه في مسلسل «جودر».
وفي سياق آخر، تحدثت عن أغنيتها «وحشتونا»، موضحة أن الغناء بالنسبة لها وسيلة للتعبير عن المشاعر وليس بهدف تحقيق مكاسب، وأن فكرة الأغنية جاءت من الإحساس بالفقد، مؤكدة سعادتها بردود الفعل التي تلقتها عليها.

