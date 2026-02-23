قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
توك شو

انفعال وضرب وديك| أيتن عامر ضحية ألف ليلة وليلة.. شاهد الرعب مع فيفي عبده

أيتن عامر
أيتن عامر
عادل نصار

وقعت الفنانة أيتن عامر، ضحية مقلب الف ليلة وليلة، للفنانة فيفي عبده، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الاثنين، وتعرضت فيه لمواقف محرجة، ونرصد في سياق التقرير التالي ابرز ما جاء في أحداث برنامج المقالب.

الف ليلة وليله| موقف محرج لـ أيتن عامر خلال مقلب فيفي عبده

وخلال احداث المقلب، قالت الفنانة أيتن عامر، للأحد الاشخاص المشاركين في المقلب، إن :"انتي فين أمك ومش عايز اقول الكلام اللي مكتوب في السيناريو وانك شعلة بوتجاز".

لترد عليها قائلة :"عليها مش مكتوب كده على فكرة اللي انتي بتقوليه في السيناريو".

الف ليلة وليله| الديك يهجم على أيتن عامر ورد فعل مثير

هاجم الديك على الفنانة أيتن عامر، والتي أصيب بحالة من الخوف من الموقف.

قالت الفنانة أيتن عامر، :"ايه ده في ايه مالك هو مافيش انجليزي ومش فاهمه حاجة وأدوس فين اقلبه انجليزي".

لترد عليها فيفي عبده، قائلة :"هو ويندوز يا أيتن".

"ضربته بالطاولة في وشه".. شوف عصبية أيتن عامر لما المخرج زعقلها

انفعلت الفنانة أيتن عامر، خلال أحداث مقلب الفنانة فيفي عبده، ورمت الطاولة في وجه المخرج بعد أن استفذها بالصوت العالي.

فيما فأجات الفنانة فيفى عبده ، جمهورها ومتابعيها من خلال تقديم برنامج في رمضان 2026، ترفيهى بعنوان «ألف ليلة مع فيفى عبده»، يُعرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد، ليقدّم محتوى خفيفًا يعتمد على المواقف الطريفة والحوارات التلقائية، فى تجربة مختلفة تضيفها إلى مشوارها الفنى.

وعلّقت منصة شاهد على الإعلان الترويجى قائلة: «جاهزين.. حلقات ومواقف هتنسّيك همومك فى برنامج ألف ليلة مع فيفى عبده.. مجانًا وحصريًا خلال شهر رمضان»، فى إشارة إلى توجه البرنامج نحو تقديم محتوى ترفيهى خفيف يراهن على الطاقة الإيجابية والحضور العفوى الذى تتميز به فيفى عبده.

يُذكر أن فيفى عبده كانت شاركت فى ماراثون رمضان الماضى من خلال مسلسل «العتاولة 2»، الذى مثّل عودة قوية لها إلى الدراما، وحقق تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا.

أيتن عامر الفنانة أيتن عامر فيفي عبده مقلب الف ليلة وليلة

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الجمارك

4.242 مليون جنيه حصيلة الجمارك من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

سعر الذهب في مصر

اسعار الذهب الان.. عيار 21 مفاجأة

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

