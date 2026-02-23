انفعال وضرب وديك| أيتن عامر ضحية ألف ليلة وليلة.. شاهد الرعب مع فيفي عبده

وقعت الفنانة أيتن عامر، ضحية مقلب الف ليلة وليلة، للفنانة فيفي عبده، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الاثنين، وتعرضت فيه لمواقف محرجة، ونرصد في سياق التقرير التالي ابرز ما جاء في أحداث برنامج المقالب.

الف ليلة وليله| موقف محرج لـ أيتن عامر خلال مقلب فيفي عبده

وخلال احداث المقلب، قالت الفنانة أيتن عامر، للأحد الاشخاص المشاركين في المقلب، إن :"انتي فين أمك ومش عايز اقول الكلام اللي مكتوب في السيناريو وانك شعلة بوتجاز".

لترد عليها قائلة :"عليها مش مكتوب كده على فكرة اللي انتي بتقوليه في السيناريو".

الف ليلة وليله| الديك يهجم على أيتن عامر ورد فعل مثير

هاجم الديك على الفنانة أيتن عامر، والتي أصيب بحالة من الخوف من الموقف.

قالت الفنانة أيتن عامر، :"ايه ده في ايه مالك هو مافيش انجليزي ومش فاهمه حاجة وأدوس فين اقلبه انجليزي".

لترد عليها فيفي عبده، قائلة :"هو ويندوز يا أيتن".

"ضربته بالطاولة في وشه".. شوف عصبية أيتن عامر لما المخرج زعقلها

انفعلت الفنانة أيتن عامر، خلال أحداث مقلب الفنانة فيفي عبده، ورمت الطاولة في وجه المخرج بعد أن استفذها بالصوت العالي.

فيما فأجات الفنانة فيفى عبده ، جمهورها ومتابعيها من خلال تقديم برنامج في رمضان 2026، ترفيهى بعنوان «ألف ليلة مع فيفى عبده»، يُعرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد، ليقدّم محتوى خفيفًا يعتمد على المواقف الطريفة والحوارات التلقائية، فى تجربة مختلفة تضيفها إلى مشوارها الفنى.

وعلّقت منصة شاهد على الإعلان الترويجى قائلة: «جاهزين.. حلقات ومواقف هتنسّيك همومك فى برنامج ألف ليلة مع فيفى عبده.. مجانًا وحصريًا خلال شهر رمضان»، فى إشارة إلى توجه البرنامج نحو تقديم محتوى ترفيهى خفيف يراهن على الطاقة الإيجابية والحضور العفوى الذى تتميز به فيفى عبده.

يُذكر أن فيفى عبده كانت شاركت فى ماراثون رمضان الماضى من خلال مسلسل «العتاولة 2»، الذى مثّل عودة قوية لها إلى الدراما، وحقق تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا.