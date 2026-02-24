قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي

هاني حسين

علق المنتج جمال العدل، على رحيل أحمد سيد زيزو، عن الزمالك والانتقال للنادي الأهلي، قائلًا: "زيزو مش شبه الزمالك، ده شبه الأهلي أكتر من الزمالك، عنده الجدية في التمرين، أحمد عبدالقادر شبه أداء الزمالك هو لاعب حريف ولديه القدرة على تمرير الكرة بشكل كبير والمرور من اللاعبين".

وأوضح جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق ليس له مثيل في كرة القدم المصرية، ولا جه في مصر حد زيه".

وعن أرض الزمالك، أوضح جمال العدل أنه لم يتدخل في هذه الأزمة والقضية، إلا أنها محبطة بشكل كبير لكل عشاق وجماهير وإدارة الزمالك، مشددًا على أن جميع الزمالكوية خرجوا وأكدوا أن النادي كان قد سيكون أغلى نادي في مصر بهذه الأرض، قائلًا: "ده كان هيحصل فعلًا، كان هيكون في 30 مليار جنيه بسبب الأرض دي، وكانت هتدي انتعاشة للفريق".

نادر شوقي

نادر شوقي يتحدث عن اعتزال عماد متعب.. ومن السبب الأول في رحيل أكرم توفيق

الزمالك

زد: حال رغبة الزمالك في الحصول على التذاكر يمكنهم التواصل مباشرة مع الإدارة

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته أمام زد بالدورى المصرى

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

