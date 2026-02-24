قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

رباب الهواري

شهدت مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 واقعة غير معتادة؛ بعدما تم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني الدنماركي ييس توروب، عقب نهاية اللقاء مباشرة، رغم تحقيق الفريق الأحمر فوزًا مهمًا في مشواره بالبطولة.

فوز مستحق للأهلي في الجولة الجديدة

ونجح الأهلي في حصد 3 نقاط جديدة بعد تغلبه على سموحة، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الجديدة من الدوري الممتاز. 

وظهر الفريق بصورة قوية خلال اللقاء، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب في أغلب الفترات، ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف حسمت المواجهة لصالحه.

الفوز منح الأهلي دفعة معنوية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب، خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفرق مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة.

غياب الصحفيين وراء القرار

وعلى الرغم من أهمية المباراة ونتيجتها؛ تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يتحدث خلاله توروب لوسائل الإعلام عقب اللقاء.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي بأن هذا القرار جاء بسبب عدم حضور أي صحفي لتغطية المؤتمر، ما دفع المنظمين إلى إلغائه رسميًا.

وتعد هذه الواقعة نادرة الحدوث في مباريات الأهلي، خاصة بعد الانتصارات، إذ تحظى مؤتمرات الفريق عادةً باهتمام إعلامي واسع، سواء من القنوات الفضائية أو الصحف والمواقع الرياضية.

تساؤلات حول أسباب الغياب

وأثار غياب الصحفيين تساؤلات حول أسباب عدم التواجد الإعلامي، خصوصًا في ظل أهمية اللقاء وتأثير نتيجته على جدول المسابقة. 

ويرى البعض أن تزامن المباراة مع أحداث رياضية أخرى أو ظروف تنظيمية؛ قد يكون وراء هذا المشهد غير المعتاد.

وفي المقابل، يواصل الأهلي استعداداته للمباريات المقبلة، وسط تركيز من الجهاز الفني بقيادة توروب على الحفاظ على نسق الانتصارات، ومواصلة الضغط في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

