نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
صحاب الارض الحلقة 6.. عمار يواجه الدبابات خلال طريق هروبه من غزة
اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة
ديني

موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر
محمد شحتة

يحين موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان في تمام الساعة 05:00 صباحا، وهو الذي الوقت الذي يتمنع فيه المسلمون عن الطعام، ويمسكون فيه عن المفطرات، ويتوجهون إلى المساجد لأداء صلاة الفجر.

موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فإن موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان يحين في تمام الساعة 05:00 صباحا.

مواقيت الصلاة سادس يوم رمضان

مواقيت الصلاة سادس يوم رمضان، كالآتي:

الفجر: 05:00
الظهر: 12:08
العصر: 03:23
المغرب: 05:50
العشاء: 07:08

دعاء سادس يوم رمضان

«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ 

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

موعد أذان الفجر أذان الفجر موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان شهر رمضان إمساكية شهر رمضان مواقيت الصلاة سادس يوم رمضان

