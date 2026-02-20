قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر رابع ليلة في رمضان.. بث مباشر
سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
مائدة الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. صورة جامعة لأبناء قارات العالم
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اعرف توقيت محافظتك.. موعد الإمساك في ثالث أيام رمضان 2026

موعد الامساك
موعد الامساك
خالد يوسف

يعتبر موعد الإمساك لثالث أيام رمضان 2026، واحدًا من أكثر العبارات الهامة، التي سيتم البحث عنها على مدار اليوم، لا سيما بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح، وبداية الاستعداد لـ الليلة الثالثة من الشهر المبارك، فيرغب المسلمين في جميع المحافظات، الاطلاع على تفاصيل الإمساكية الخاصة بالمحافظة التابع لها كل فرد، لتخطيط كيفية قضاء اليوم الثاني بأفضل شكل ممكن، للمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وغيرها من الأعمال الصالحة.


موعد الإمساك لثالث أيام رمضان 2026

أشارت دار الإفتاء المصرية، أن موعد الإمساك لثالث أيام رمضان 2026، يكون بناءً على آذان الفجر حسب التوقيت المحلي للمحافظة التابع لها كل مسلم، والتي يمكن تحميلها بالتفصيل، عبر رابط موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة من هنـــا.

وأكدت الإفتاء فيما يخص موعد الإمساك، أنه يكون مع طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثالث الذي يظهر فيه الضوء ممتدًا عرضًا في الأفق، وليس الفجر الكاذب الذي يكون على هيئة عمود ضوئي رأسي؛ وبالتالي يجوز الأكل والشرب حتى حلول موعد آذان الفجر.

دعاء فجر اليوم الثالث في رمضان 2026

يمثل دعاء فجر اليوم الثاني في رمضان 2026، أهمية بالغة لما فيه من صيغ وأدعية، تشجع المسلمين على استغلال الوقت ما قبل وبعد الفجر في الدعاء، وهو الموعد الذي تشعر فيه النفس البشرية، بالسلام والسكينة عند مناجاة الله سبحانه وتعالى، بما في القلب من أماني وأحلام نريد تحقيقها في القريب العاجل؛ لذلك نرصد لكم فيما يلي، دعاء فجر اليوم الثاني في رمضان مكتوب.

- اللهم أجرنا من النار وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
- اللهم حرم لحمي وجلدي وعظمي وشعري على نـار جهنم.
- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.
- اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار.
- اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء، يا ذا قولٍ وعطاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
- اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم.
- ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف واريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.
- اللهمَّ اكتب لي تغييرًا للأفضل في نفسي وحالي وحقّق لي ما أتمنى ولا تجعلني وجعًا ولا عبئًا لأحدٍ من خلقك، اللهُمّ لا تحرمني خَيرك بقلةِ شُكري ولا تخِذلني بقلةِ صَبري ولا تُحاسِبني بقلةِ اسَتغفاري، فأنت الكريمُ الذي وسِعَت رحَمتُكَ كُل شيء.

موعد الإمساك ثالث أيام رمضان صلاة التراويح الشهر المبارك موعد الإمساك آذان الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

طلاق لقاء الخميسي

سبب لها حالة انهيار.. لقاء الخميسي تكشف قصة معرفتها بزواج عبد المنصف

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

جولة لفعل الخير

جولة إنسانية لفعل الخير.. حقيقة فيديو جابر ومؤمن

بالصور

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد