اعرف توقيت محافظتك.. موعد الإمساك في ثالث أيام رمضان 2026

يعتبر موعد الإمساك لثالث أيام رمضان 2026، واحدًا من أكثر العبارات الهامة، التي سيتم البحث عنها على مدار اليوم، لا سيما بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح، وبداية الاستعداد لـ الليلة الثالثة من الشهر المبارك، فيرغب المسلمين في جميع المحافظات، الاطلاع على تفاصيل الإمساكية الخاصة بالمحافظة التابع لها كل فرد، لتخطيط كيفية قضاء اليوم الثاني بأفضل شكل ممكن، للمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وغيرها من الأعمال الصالحة.



موعد الإمساك لثالث أيام رمضان 2026

أشارت دار الإفتاء المصرية، أن موعد الإمساك لثالث أيام رمضان 2026، يكون بناءً على آذان الفجر حسب التوقيت المحلي للمحافظة التابع لها كل مسلم، والتي يمكن تحميلها بالتفصيل، عبر رابط موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة من هنـــا.

وأكدت الإفتاء فيما يخص موعد الإمساك، أنه يكون مع طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثالث الذي يظهر فيه الضوء ممتدًا عرضًا في الأفق، وليس الفجر الكاذب الذي يكون على هيئة عمود ضوئي رأسي؛ وبالتالي يجوز الأكل والشرب حتى حلول موعد آذان الفجر.

دعاء فجر اليوم الثالث في رمضان 2026

يمثل دعاء فجر اليوم الثاني في رمضان 2026، أهمية بالغة لما فيه من صيغ وأدعية، تشجع المسلمين على استغلال الوقت ما قبل وبعد الفجر في الدعاء، وهو الموعد الذي تشعر فيه النفس البشرية، بالسلام والسكينة عند مناجاة الله سبحانه وتعالى، بما في القلب من أماني وأحلام نريد تحقيقها في القريب العاجل؛ لذلك نرصد لكم فيما يلي، دعاء فجر اليوم الثاني في رمضان مكتوب.

- اللهم أجرنا من النار وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

- اللهم حرم لحمي وجلدي وعظمي وشعري على نـار جهنم.

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.

- اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار.

- اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء، يا ذا قولٍ وعطاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

- اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم.

- ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف واريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

- اللهمَّ اكتب لي تغييرًا للأفضل في نفسي وحالي وحقّق لي ما أتمنى ولا تجعلني وجعًا ولا عبئًا لأحدٍ من خلقك، اللهُمّ لا تحرمني خَيرك بقلةِ شُكري ولا تخِذلني بقلةِ صَبري ولا تُحاسِبني بقلةِ اسَتغفاري، فأنت الكريمُ الذي وسِعَت رحَمتُكَ كُل شيء.