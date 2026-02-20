رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية: ننتظر الاعلان الرسمي لتبادل السفراء بين القاهرة وطهران

أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، السفير مجتبى فردوسي بور، يوم الجمعة أن قرار تبادل السفراء بين إيران ومصر اتُّخذ بشكل نهائي بين البلدين، وبانتظار الإعلان الرسمي فقط.

وقال الدبلوماسي الإيراني إن العلاقات بين القاهرة وطهران دخلت مرحلة متقدمة ومتنامية، وأن قرار تبادل السفراء بين البلدين حُسم بصورة قاطعة، وفقًا لما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشار فردوسي بور إلى أن الروابط المشتركة بين البلدين أعمق وأوسع من علاقاتهما مع العديد من الدول الأخرى، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا ملحوظة من قيادتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية.

وكشف أن الفترة الماضية شهدت عقد أكثر من 15 لقاءً على مستوى وزيري خارجية البلدين، مضيفًا أن اجتماعات أخرى عُقدت على مستويات مختلفة، من بينها وزراء الصحة والعدل والسياحة والطاقة، وأن جزءًا من التفاهمات دخل حيز التنفيذ فيما لا يزال جزءًا آخر قيد الدراسة.

وقال إنه تم تشكيل لجنة مشتركة للمشاورات السياسية بين البلدين، موضحًا أنه عُقد حتى الآن اجتماعين في إطار هذه الآلية، مشيرًا إلى أن وزيري خارجية إيران ومصر يجريان اتصالات هاتفية شبه أسبوعية للتشاور والتنسيق، وأن نحو 70 % من وجهات النظر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية باتت متقاربة.