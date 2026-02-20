هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026

مع انتهاء آخر عطلة رسمية في شهر يناير، وهي إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التي حصل عليها العاملون بالدولة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عاد ملف الإجازات الرسمية ليحتل صدارة اهتمامات ملايين المواطنين، خاصة الموظفين والطلاب، الذين يترقبون خريطة العطلات المقبلة خلال عام 2026.



وتزايدت معدلات البحث خلال الأيام الماضية حول قائمة الإجازات القادمة في 2026، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتساؤلات متكررة حول ما إذا كان الشهر الكريم يتضمن أي إجازات رسمية من عدمه، في ظل الرغبة في التخطيط المسبق للسفر أو الراحة أو تنظيم الالتزامات العائلية.



هل توجد إجازات رسمية في شهر رمضان 2026؟

بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية وأجندة العطلات المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، لا يتضمن شهر رمضان المبارك أي إجازات رسمية مستقلة، حيث تقتصر الإجازات خلال هذه الفترة على عطلة عيد الفطر المبارك فقط، والتي تأتي مباشرة مع نهاية الشهر الكريم، ولا تُحتسب كإجازة داخل أيام رمضان نفسه.

وبناءً على الحسابات الفلكية المعلنة، من المقرر أن يبدأ عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو ما يعني أن شهر رمضان ينتهي دون وجود عطلات رسمية سوى الإجازات الأسبوعية المعتادة، مع التأكيد الدائم على أن الموعد النهائي يخضع لما تعلنه دار الإفتاء المصرية وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.

موعد أول إجازة رسمية مقبلة بعد 25 يناير

وفقًا لأجندة العطلات الرسمية، فإن أول إجازة رسمية مقبلة بعد إجازة ثورة 25 يناير ستكون إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تمتد فلكيًا من يوم الجمعة 20 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026، لتمنح الموظفين والطلاب عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام متتالية، مع احتمالية ترحيل بعض أيامها وفق قرارات مجلس الوزراء المعتادة.

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

وتشمل قائمة الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، جاءت على النحو التالي:

إجازة عيد الفطر المبارك

من يوم الجمعة 20 مارس إلى يوم الأحد 22 مارس 2026، وفق الحسابات الفلكية، مع التأكيد على خضوع الموعد للرؤية الشرعية.



عيد شم النسيم

يوم الاثنين 13 أبريل 2026، وهي إجازة رسمية يحتفل بها المصريون سنويًا.

عيد تحرير سيناء

يوافق يوم السبت 25 أبريل 2026، إحياءً لذكرى استرداد أرض سيناء.

عيد العمال

يأتي يوم الجمعة 1 مايو 2026، وهو من الإجازات الثابتة في جدول العطلات الرسمية.

وقفة عيد الأضحى المبارك

تحل يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وتُعد إجازة رسمية تمهيدًا لعيد الأضحى.

إجازة عيد الأضحى المبارك

تبدأ من يوم الأربعاء 27 مايو وتستمر حتى يوم الجمعة 29 مايو 2026، لتمنح العاملين عطلة تمتد لعدة أيام متتالية.

رأس السنة الهجرية

توافق يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وهي مناسبة دينية رسمية.

ذكرى ثورة 30 يونيو

تحل يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وتُعد من الإجازات الوطنية المعتمدة.

ذكرى ثورة 23 يوليو

تأتي يوم الخميس 23 يوليو 2026، إحياءً لذكرى الثورة المصرية.

المولد النبوي الشريف

يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، احتفالًا بذكرى مولد النبي محمد ﷺ.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

يحل يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، تخليدًا لذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ما موعد الإجازة القادمة رسميًا؟

بحسب أجندة العطلات الرسمية المعتمدة، فإن أقرب إجازة رسمية في عام 2026 ستكون مع حلول عيد الفطر المبارك، المقرر فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 22 مارس، على أن يتم اعتماد الموعد النهائي رسميًا عقب إعلان الرؤية الشرعية من دار الإفتاء.



هل توجد إجازة رسمية في شهر فبراير 2026؟

وبشأن السؤال المتكرر حول وجود إجازات رسمية خلال شهر فبراير 2026، أكدت أجندة العطلات الرسمية أنه لا توجد أي إجازات رسمية خلال هذا الشهر، ويقتصر الأمر فقط على الإجازات الأسبوعية المعتادة، والتي تكون يومي الجمعة والسبت في بعض القطاعات، أو يوم الجمعة فقط في قطاعات أخرى، وفق طبيعة العمل.