خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتراشقهم بالحجارة بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بتاريخ 12 الجارى بدائرة مركز شرطة أوسيم بين كلٍ من طرف أول (عاطل "مصاب بجرح قطعى، نجل خالته طرف ثان (عامل ونجله " مصاب بجرح قطعى ، إحدى السيدات) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم ، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وزجاجات فارغة "مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها".

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – 2 عصا خشبية - زجاجات فارغة "المستخدمة فى التعدى") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .