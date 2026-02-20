أوزن نفسك قبل وبعد رمضان.. رسالة عاجلة من جمال شعبان للصائمين

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، أن جميع المواطنين يشعرون بفرح كبير في شهر رمضان المبارك، لأنه موسم سنوي يجتمع فيه أفراد الأسرة على مائدة واحدة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن رمضان له فوائد اجتماعية، إلى جانب فوائده الصحية والنفسية والإيمانية، موضحًا أن الالتزام يزداد لدى كثير من الناس خلال هذا الشهر الكريم.

وأشار إلى أن الهدف من الصيام هو تحقيق التقوى، مؤكدًا ضرورة عدم الإسراف في تناول الوجبات، ونصح بوزن النفس قبل رمضان وبعده لمتابعة التغير في الوزن.

وتابع: "من يكتشف أن وزنه كما هو بعد رمضان، أو أنه ازداد، فعليه أن يدرك أنه لم يصم بالشكل الصحي أو المطلوب."

وأوضح أن بعض الدراسات تشير إلى أن استهلاك المصريين من الطعام والشراب في رمضان يفوق استهلاكهم في باقي شهور العام، لذلك شدد على ضرورة الحذر من تناول كميات كبيرة من الطعام فور أذان المغرب.