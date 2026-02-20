قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
أوزن نفسك قبل وبعد رمضان.. رسالة عاجلة من جمال شعبان للصائمين

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، أن جميع المواطنين يشعرون بفرح كبير في شهر رمضان المبارك، لأنه موسم سنوي يجتمع فيه أفراد الأسرة على مائدة واحدة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن رمضان له فوائد اجتماعية، إلى جانب فوائده الصحية والنفسية والإيمانية، موضحًا أن الالتزام يزداد لدى كثير من الناس خلال هذا الشهر الكريم.

وأشار إلى أن الهدف من الصيام هو تحقيق التقوى، مؤكدًا ضرورة عدم الإسراف في تناول الوجبات، ونصح بوزن النفس قبل رمضان وبعده لمتابعة التغير في الوزن.

وتابع: "من يكتشف أن وزنه كما هو بعد رمضان، أو أنه ازداد، فعليه أن يدرك أنه لم يصم بالشكل الصحي أو المطلوب."

وأوضح أن بعض الدراسات تشير إلى أن استهلاك المصريين من الطعام والشراب في رمضان يفوق استهلاكهم في باقي شهور العام، لذلك شدد على ضرورة الحذر من تناول كميات كبيرة من الطعام فور أذان المغرب.

