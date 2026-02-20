قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
توك شو

مسؤول سابق بالاستخبارات الأمريكية: مجلس السلام لن يكون مؤثرًا ويعكس توجهًا شخصيًا لترامب

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال بول شايا، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، إنه يتفق مع الطرح الذي قدمه المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان مايكل لينك بشأن خلفيات تشكيل ما يُعرف بـ«مجلس السلام العالمي»، معتبرًا أن المجلس لن يكون قادرًا على التأثير بشكل حقيقي في مسار النزاعات الدولية.

وأضاف شايا، خلال مداخله هاتفيه في برنامج "عين على أمريكا" مع الإعلامية رغدة منير على شاشة "القاهرة الإخبارية" ،  أن «الدول الحاضرة حاليًا ضمن هذا الإطار لن تستطيع أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الموقف الدولي»، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أظهر بوضوح وجود ما وصفه بـ«الخلل» في آليات العمل القائمة، لكنه في المقابل يسعى إلى إنشاء نظام جديد يفتقر إلى الخبرات المؤسسية المتراكمة.

وأكد أن «الرئيس ترامب يركز بشكل كبير على نفسه في هذا المشروع»، موضحًا أن الاجتماع الأخير أظهر رغبته في تقديم نفسه للعالم باعتباره «رجل السلام»، وأن المجلس يحمل بصمته واسمه بشكل واضح، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية.

وقال: «أعتقد أنه يتحرك بصورة واضحة لتحقيق مصالح شخصية، حتى وإن كان يريد أن يظهر للجميع أنه يسعى إلى السلام».

وأوضح شايا أن رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى المجلس لا ينفصل عن هذه المخاوف، لافتًا إلى أن الانتقادات التي وجهها ترمب للأمم المتحدة، سواء كانت مبطنة أو علنية، لا تعني بالضرورة أن البديل المقترح سيكون أكثر فاعلية.

وأكد أن «الأمم المتحدة تظل المؤسسة الدولية صاحبة الخبرات المتعددة في إيقاف الحروب ودعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، بما في ذلك دعم الشعب في غزة»، مشددًا على أن أي مسار بديل يحتاج إلى خبرات حقيقية وإجماع دولي حتى يكون قادرًا على إحداث فارق ملموس على الأرض.

مسؤول سابق بالاستخبارات الأمريكية مجلس السلام ترامب

