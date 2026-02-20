طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

يبحث الكثير من المواطنين مع دخول شهر رمضان، عن طريقة عمل عصير الدوم في المنزل؛ باعتباره واحدًا من أشهر المشروبات التقليدية التي تزين موائد الإفطار والسحور.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير عصير الدوم في البيت، بطعم مضبوط مثل المحلات، مع نصائح مهمة لنجاح الوصفة دون مرارة.

طريقة عمل عصير الدوم

مقادير عصير الدوم:

كوب دوم مجروش

4 أكواب ماء

سكر حسب الرغبة

مكعبات ثلج (اختياري)

طريقة عمل عصير الدوم خطوة بخطوة:

ـ نقع الدوم:

يُغسل الدوم جيدًا؛ للتأكد من خلوه من الأتربة، ثم يُنقع في الماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات أو طوال الليل؛ حتى يخرج لونه وطعمه بشكل طبيعي.

ـ التسخين دون غليان:

يُرفع الدوم المنقوع على نار هادئة لمدة 10 دقائق فقط، مع مراعاة عدم الوصول إلى مرحلة الغليان؛ لأن غلي الدوم قد يتسبب في طعم مُرّ.

ـ التصفية والتحلية:

يُترك المشروب حتى يبرد تمامًا، ثم يُصفى جيدًا باستخدام مصفاة دقيقة، أو قطعة شاش، ويُضاف السكر (حسب الرغبة) مع التقليب حتى يذوب تمامًا.

ـ للتقديم:

يُحفظ عصير الدوم في الثلاجة، ويُقدم باردًا مع مكعبات الثلج.

نصائح مهمة لنجاح عصير الدوم

ـ تجنب غلي الدوم؛ للحفاظ على مذاقه الحلو الطبيعي.

ـ يمكن تصفية العصير “أكثر من مرة”؛ للحصول على قوام ناعم.

ـ يُفضل حفظ عصير الدوم في الثلاجة وتناوله خلال يومين؛ لضمان أفضل طعم.

فوائد عصير الدوم

يُعرف عصير الدوم بأنه من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، كما قد يساعد في الآتي:

- ترطيب الجسم وتعويض السوائل.

- دعم صحة القلب.

- المساهمة في تنظيم ضغط الدم.