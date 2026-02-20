قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
حقيقة توجيه الاتحاد الإنجليزي تهمة لمالك يونايتد بسبب تصريحاته النارية
برلماني: طرح سند المواطن خطوة لتعميق السوق المالي وتمكين صغار المستثمرين
الصلاة معونة السماء لا مجرد تكليف.. محمود الأبيدي يوضح معنى الخشوع والطاعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمية درويش تحسم الجدل: لا أؤمن باحتكار لقب صوت مصر

الفنانة سمية درويش
الفنانة سمية درويش
محمد البدوي

أبدت الفنانة سمية درويش رأيًا واضحًا بشأن خطوة الفنانة أنغام بإطلاق شركة تحمل اسم «صوت مصر»، مؤكدة أنها لا تميل إلى قصر هذا اللقب على مطربة واحدة، مهما كان تاريخها أو حجم نجاحها.

الساحة الغنائية المصرية

وأوضحت خلال ظهورها في برنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أنها بطبيعتها تميل إلى الإنصاف، وترى أن الساحة الغنائية المصرية تضم أصواتًا مؤثرة لا يمكن تجاهلها، مشيرة إلى أسماء بارزة مثل شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر إلى جانب أنغام، مؤكدة أن لكل فنانة مسيرة وجمهورًا وتاريخًا يستحق الاحترام.

تقييم الألقاب الفنية 

وأضافت أن تقييم الألقاب الفنية يجب أن يستند إلى معايير فنية وتقنية واضحة، بعيدًا عن العاطفة أو المجاملات، موضحة أن النظرة “التكنيكال” تكشف تميز كل صوت بطابعه الخاص وإمكاناته المختلفة.

الاستماع إلى آمال ماهر

وعن ذوقها الشخصي، كشفت درويش أنها تميل للاستماع إلى آمال ماهر، وتعتبر صوتها من الأصوات ذات الطابع المتفرد، كما أعربت عن إعجابها بعدد من المطربين الرجال، من بينهم فضل شاكر وبهاء سلطان، إضافة إلى حسين الجسمي وأحمد سعد.

فكرة تقديم “ديو” غنائي

وفيما يخص فكرة تقديم “ديو” غنائي، أكدت أنها لا تضع حاليًا خططًا لتعاون فني، لكنها لا تخفي رغبتها في الغناء يومًا ما إلى جانب فضل شاكر، مشيرة إلى أن إعجابها بصوته وإحساسه الفني دفعها للتعبير عن هذه الأمنية سابقًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الجمهور وحده صاحب القرار في منح الألقاب، وأن القيمة الحقيقية للفن تكمن في بقائه في وجدان الناس، لا في المسميات أو الشعارات.

سمية درويش الفنانة سمية درويش الأعمال الفنية الدراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

الدوري السعودي

القادسية يكتسح الأخدود برباعية في الدوري السعودي

اتحاد العاصمة

الكشف عن المدير الفني الجديد لاتحاد العاصمة الجزائري

إبراهيم سعيد يزور حسن شحاتة في منزله

للاطمئنان على حالته الصحية.. إبرهيم سعيد يزور حسن شحاتة في منزله

بالصور

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز

أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد