سمية درويش تحسم الجدل: لا أؤمن باحتكار لقب صوت مصر

أبدت الفنانة سمية درويش رأيًا واضحًا بشأن خطوة الفنانة أنغام بإطلاق شركة تحمل اسم «صوت مصر»، مؤكدة أنها لا تميل إلى قصر هذا اللقب على مطربة واحدة، مهما كان تاريخها أو حجم نجاحها.

الساحة الغنائية المصرية

وأوضحت خلال ظهورها في برنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أنها بطبيعتها تميل إلى الإنصاف، وترى أن الساحة الغنائية المصرية تضم أصواتًا مؤثرة لا يمكن تجاهلها، مشيرة إلى أسماء بارزة مثل شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر إلى جانب أنغام، مؤكدة أن لكل فنانة مسيرة وجمهورًا وتاريخًا يستحق الاحترام.

تقييم الألقاب الفنية

وأضافت أن تقييم الألقاب الفنية يجب أن يستند إلى معايير فنية وتقنية واضحة، بعيدًا عن العاطفة أو المجاملات، موضحة أن النظرة “التكنيكال” تكشف تميز كل صوت بطابعه الخاص وإمكاناته المختلفة.

الاستماع إلى آمال ماهر

وعن ذوقها الشخصي، كشفت درويش أنها تميل للاستماع إلى آمال ماهر، وتعتبر صوتها من الأصوات ذات الطابع المتفرد، كما أعربت عن إعجابها بعدد من المطربين الرجال، من بينهم فضل شاكر وبهاء سلطان، إضافة إلى حسين الجسمي وأحمد سعد.

فكرة تقديم “ديو” غنائي

وفيما يخص فكرة تقديم “ديو” غنائي، أكدت أنها لا تضع حاليًا خططًا لتعاون فني، لكنها لا تخفي رغبتها في الغناء يومًا ما إلى جانب فضل شاكر، مشيرة إلى أن إعجابها بصوته وإحساسه الفني دفعها للتعبير عن هذه الأمنية سابقًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الجمهور وحده صاحب القرار في منح الألقاب، وأن القيمة الحقيقية للفن تكمن في بقائه في وجدان الناس، لا في المسميات أو الشعارات.