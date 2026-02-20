قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
حقيقة توجيه الاتحاد الإنجليزي تهمة لمالك يونايتد بسبب تصريحاته النارية
برلماني: طرح سند المواطن خطوة لتعميق السوق المالي وتمكين صغار المستثمرين
الصلاة معونة السماء لا مجرد تكليف.. محمود الأبيدي يوضح معنى الخشوع والطاعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمية درويش: سعاد حسني أيقونتي الفنية.. وأحمد زكي رمز الإبداع

الفنانة سمية درويش
الفنانة سمية درويش
محمد البدوي

كشفت الفنانة سمية درويش عن الشخصيات الفنية التي تركت بصمة عميقة في وجدانها، مؤكدة أن النجمة الراحلة سعاد حسني كانت ولا تزال مصدر إلهام كبير لها، واصفة إياها بـ"السندريلا" ذات القلب الطيب والحضور الاستثنائي، مشيرة إلى تعلقها الشديد بها وحبها الكبير لأعمالها.

متابعة أعمال سعاد حسني

وأوضحت خلال لقائها في برنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى عبر شاشة الحدث اليوم، أن متابعة أعمال سعاد حسني منذ الصغر أسهمت في تشكيل وعيها الفني، مؤكدة أن احترافيتها وصدقها في الأداء كانا نموذجًا يُحتذى به لأي فنان يسعى لترك أثر حقيقي.

وأضافت أنه لو أتيحت لها فرصة الاختيار من منظور مختلف، لاختارت النجم الراحل أحمد زكي، معتبرة إياه رمزًا للتفرد والموهبة الاستثنائية، لما امتلكه من قدرة على تجسيد الشخصيات بعمق وإنسانية عالية.

بقاء الفنان في ذاكرة الجمهور

وشددت على أن بقاء الفنان في ذاكرة الجمهور لا يرتبط فقط بالموهبة، بل أيضًا بالقيم التي يحملها والصدق الذي يقدمه في فنه، مؤكدة أن التعلم من تجارب النجوم الكبار والتمسك بالمبادئ التي جسدوها هو الطريق الصحيح لأي فنانة تطمح إلى مسيرة مستقرة ومؤثرة في عالم الفن.

سمية درويش الفنانة سمية درويش الشخصيات الفنية السندريلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

الدوري السعودي

القادسية يكتسح الأخدود برباعية في الدوري السعودي

اتحاد العاصمة

الكشف عن المدير الفني الجديد لاتحاد العاصمة الجزائري

إبراهيم سعيد يزور حسن شحاتة في منزله

للاطمئنان على حالته الصحية.. إبرهيم سعيد يزور حسن شحاتة في منزله

بالصور

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز

أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد