سمية درويش: سعاد حسني أيقونتي الفنية.. وأحمد زكي رمز الإبداع

كشفت الفنانة سمية درويش عن الشخصيات الفنية التي تركت بصمة عميقة في وجدانها، مؤكدة أن النجمة الراحلة سعاد حسني كانت ولا تزال مصدر إلهام كبير لها، واصفة إياها بـ"السندريلا" ذات القلب الطيب والحضور الاستثنائي، مشيرة إلى تعلقها الشديد بها وحبها الكبير لأعمالها.

متابعة أعمال سعاد حسني

وأوضحت خلال لقائها في برنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى عبر شاشة الحدث اليوم، أن متابعة أعمال سعاد حسني منذ الصغر أسهمت في تشكيل وعيها الفني، مؤكدة أن احترافيتها وصدقها في الأداء كانا نموذجًا يُحتذى به لأي فنان يسعى لترك أثر حقيقي.

وأضافت أنه لو أتيحت لها فرصة الاختيار من منظور مختلف، لاختارت النجم الراحل أحمد زكي، معتبرة إياه رمزًا للتفرد والموهبة الاستثنائية، لما امتلكه من قدرة على تجسيد الشخصيات بعمق وإنسانية عالية.

بقاء الفنان في ذاكرة الجمهور

وشددت على أن بقاء الفنان في ذاكرة الجمهور لا يرتبط فقط بالموهبة، بل أيضًا بالقيم التي يحملها والصدق الذي يقدمه في فنه، مؤكدة أن التعلم من تجارب النجوم الكبار والتمسك بالمبادئ التي جسدوها هو الطريق الصحيح لأي فنانة تطمح إلى مسيرة مستقرة ومؤثرة في عالم الفن.