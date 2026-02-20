موعد أذان الفجر في مصر وساعات الصيام 3 رمضان | اعرف التوقيت بالدقيقة

يبحث عدد كبير من الناس عن موعد أذان الفجر 3 رمضان ، حيث يرغب كثيرون في معرفة التوقيت الصحيح من أجل الانتباه لعدم شرب الماء أو تناول الطعام، فمع أذان الفجر يبدأ يوم صيام جديد، وفي السطور التالية نتعرف المواعيد في مختلف المحافظات وفقا لما أظهرته إمساكية رمضان.

موعد أذان الفجر 3 رمضان وساعات الصيام

يستعد المصريون لصيام يوم جديد من خير أيام الدنيا شهر رمضان، لذا يبح الناس عن موعد أذان الفجر وساعات الصيام 3 رمضان 2026 حتى يتجنب كل شخص الإفطار بالخطأ في هذا اليوم.

ووفقًا لإمساكية رمضان فإن موعد أذان الفجر بتوقيت القهارة سيكون في تمام الساعة الفجر 5:03 صباحًا، بينما يؤذن الفجر في الإسكندرية في الساعة الفجر 5:09 صباحًا، أما في أسوان فإن أذان الفجر سيكون في الساعة 4:56 صباحًا، وفي مطروح 5:20، بينما يؤذن في 4:53 صباحا.

موعد أذان الفجر ثالث يوم رمضان

أما في المنيا فيؤذن الفجر 5:05 صباحا، وفي بني سويف الفجر في تمام الساعة 5:05 صباحا، وفي أسيوط الفجر 5:03 صباحا، وفي الزقازيق الفجر 5:03 صباحا، وأخيرا طنطا الفجر 5:05 صباحا.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.

دعاء الليلة الثالثة في رمضان كما قال النبي

منأحب الأعمال إلى الله تعالى هو الدعاء فيجب أن يحرص كل مسلم منا على اتباع هدي النبي علهي الصلاة والسلام في الدعاء ولا يفوت دعاء الليلة الثالثة في رمضان وقد ورد عن النبي عدد من الدعوات المباركة ومنها:

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء الليلة الثالثة في رمضان

اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.