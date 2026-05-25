

تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وموسم صيف 2026 وذلك خلال جولته التي أجراها صباح اليوم بحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية للمدينة.

حيث تفقد " المحافظ " ممشى النيل السياحى ، و رصد عدد من الملاحظات ووجه بتلافيها، كما تابع خطة تشغيل مركبات الطفطف بعد صيانتها بممشى النيل وصولاً إلى اللسان .

كما تفقد " محافظ دمياط " الشواطئ لمتابعة جاهزيتها ، و انتشار فرق الإنقاذ والأبراج و المعدات البحرية ، حيث اطلع على خطة عمل الفرق و إمكانية تعزيزها بالكوادر البشرية خلال فترة العيد ، لتحقيق أعلى معدلات الأمن بالشاطىء .

وعلى صعيد آخر ،، تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " موقف سيارات الأجرة وساحة رحلات اليوم الواحد بشارع 109، وتابع كذلك جاهزية مركبات الطفطف لتشغيلها بشارع بورسعيد.

فيما وقد أكد " محافظ دمياط " على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة لتقديم أفضل الخدمات لزائريها .