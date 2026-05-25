الكلام على إيه يتصدر شباك التذاكر السعودي

تمكن فيلم الكلام على إيه من تصدر شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية، الاسبوع الماضي.

وحقق فيلم الكلام علي ايه ، ايرادات خلال الاسبوع الماضي وصلت الي 5 مليون ريال ونصف.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تجمع أربعة أزواج من خلفيات اجتماعية وأعمار مختلفة، إذ يواجه كل ثنائي مواقف محرجة وغير متوقعة في أول ليلة بعد الزواج، ما يضع علاقاتهم أمام اختبار حقيقي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الحب والتفاهم على تجاوز الأزمات.

ويقدم العمل هذه الفكرة في إطار كوميدي ساخر، ممزوج برسائل اجتماعية حول العلاقات الإنسانية في بداياتها.

أبطال فيلم الكلام على إيه

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف