وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

هنأ النائب اللواء ا.ح / أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمتين العربية والاسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك لعام 1447هـ ، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علي سيادته بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عيد خير ورخاء وأمن وسلام وأستقرار على مصرنا الحبيبة.

وقال وكيل أول مجلس الشيوخ في تهنئته: " يسعدني سيادة الرئيس أن أتقدم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها ويبارك الله جهودكم ويسدد علي طريق الحق والعدل والخير خطاكم".

وتقدم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالتهنئة القلبية لكل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، وكبار رجال الدولة، معرباً فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.