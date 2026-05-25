انطلاق "التياترو" على مسرح السلام.. الجمعة المقبل

أعلن المخرج أحمد فؤاد، عن انطلاق أولى عروض مسرحيته الجديدة "التياترو" يوم الجمعة 29 مايو الجاري، والذي يوافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني بالقاهرة.

وأوضح "فؤاد" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن العرض سيقام في تمام الساعة الـ 8:30 مساء.

وكتب الآتي: "بسم الله توكلنا على الله.. وزارة الثقافة المصرية برئاسة معالي الدكتورة جيهان زكي، البيت الفني للمسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، مسرح السلام برئاسة الفنان محسن منصور.. التياترو ثالث أيام عيد الأضحى على مسرح السلام بالقصر العيني الساعة 8:30، تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد".

قصة مسرحية التياترو

مسرحية "التياترو" تدور حول آدم الذي يقع فريسة لإحدى المسابقات الفنية، إلا أن الصدفة تقوده بعد طرده للانضمام لأحد المسارح التي أصبحت في طي النسيان، والتي يترتب عليها العديد من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية.

والعرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد مبروك، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، أحمد خشبة، هاجر البديوي، أبانوب لطيف، علاء الحريري، تامر عبد المجيد، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، موسيقى شهاب محمد عزت، استعراضات محمد بيلا، ماكير رحاب طايع، الكوافير روبي مهاب، هيئة إخراج دعاء حسين، محمد طارق، محمد محمود، مخرج مساعد منى المهدي، مخرج منفذ بسنت على، نور سمير، مستشار إعلامي محمد عبد الرحمن، أشعار طارق علي، تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.