قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما
خبير لوائح رياضية: الزمالك يواجه ضغوطا مالية تؤثر على مشاركته الإفريقية
ترامب يشعل الجدل بصور القنبلة والوداع لإيران.. ورسائل نارية تواكب مفاوضات الاتفاق
آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي
سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الإثنين
محاكمة 37 متهما في قضية خلية الملثمين الإرهابية.. اليوم
فيكتوري J موديل 2026 الجديدة.. بيك أب بمحرك اقتصادي
هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟
المليون الأول في فرع دمياط.. خطوة كبرى لتنمية الثروة السمكية بالغربية
بطولات إفريقيا تبتسم للضيوف.. والأرض لا تمنح الأفضلية دائما
اتفاق يقترب من الحسم بين واشنطن وطهران.. 95% من البنود أنجزت وتحذير أمريكي لإيران
الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المليون الأول في فرع دمياط.. خطوة كبرى لتنمية الثروة السمكية بالغربية

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
أخبار البلد

شهدت محافظة الغربية فعاليات تنمية فرع دمياط بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود بمليون وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي، ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لدعم وتنمية الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية البحيرات والمسطحات المائية وتعزيز المخزون السمكي، وتنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات “المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”.

وجاءت الفعاليات بحضور اللواء أشرف الجندي "محافظ الغربية"، والمهندس حسام الدين عبده "نائب المحافظ"، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مشاركة ممثلي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وحضر من الجهاز المهندس فخري عياد "مدير عام الإدارة العامة للمفرخات"، والمهندس محمود شلبي "مدير مفرخ صفط خالد"، والمهندس محمود سالم "مدير محطة تحضين أبو الشقاف"، والمهندس رفعت عبد السلام "مدير مكتب مصايد كفر الزيات بالغربية"، وبمشاركة جموع من الصيادين بمحافظة الغربية.

الجهاز يواصل تنفيذ خططه وفق رؤية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية الطبيعية

وأكد السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، أن الجهاز يواصل تنفيذ خططه وفق رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية الطبيعية، وزيادة الإنتاج السمكي، والحفاظ على التوازن البيئي، مشيرًا إلى أن تنمية فرع دمياط اليوم بمليون وحدة زريعة بلطي نيلي تأتي ضمن خطة سنوية متكاملة تستهدف استكمال الإلقاء السمكي بمليون وحدة زريعة بلطي نيلي إضافية، إلى جانب مليون وحدة زريعة من أسماك مبروك الحشائش، ليصل إجمالي خطة التنمية السنوية بمحافظة الغربية إلى 3 ملايين وحدة زريعة، بما يسهم في دعم المخزون السمكي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي.

كما أضاف سيادة اللواء المدير التنفيذي للجهاز ، أن برامج الإلقاء السمكي التي ينفذها الجهاز تعتمد على أسس علمية مدروسة تستهدف تنمية الموارد السمكية بالمجاري المائية الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي، إلى جانب دعم الصيادين وزيادة الإنتاج السمكي، بما ينعكس إيجابًا على توفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي "محافظ الغربية" أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية البحيرات والمسطحات المائية ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامة الموارد السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين جودة المياه، وتعزيز التوازن البيئي، ودعم جهود توفير الغذاء للمواطنين.

كما وجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير إلى السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر لتنفيذ خطط تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وما يقدمه الجهاز من جهود ملموسة لتعزيز المخزون السمكي ودعم التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في تنفيذ خططه التنموية بالمحافظات المختلفة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين. 

مليون وحدة زريعة أسماك البلطي النيلي محافظة الغربية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي البحيرات والمسطحات المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

زيادة المعاشات2026

بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسمياً

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

أسعار الأضاحي 2026

كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

الأرصاد

تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

ترشيحاتنا

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

حارس معبد ابو سمبل

أول تعليق من حارس معبد أبو سمبل بعد تصدره الترند: بحب التصوير والسائحة انبهرت بالمكان

حجاج السياحة

بمشاركة كبار الدعاة.. تكثيف الندوات التوعوية لحجاج السياحة

بالصور

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

فيديو

هشام إسماعيل

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد