المليون الأول في فرع دمياط.. خطوة كبرى لتنمية الثروة السمكية بالغربية

شهدت محافظة الغربية فعاليات تنمية فرع دمياط بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود بمليون وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي، ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لدعم وتنمية الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية البحيرات والمسطحات المائية وتعزيز المخزون السمكي، وتنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات “المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”.

وجاءت الفعاليات بحضور اللواء أشرف الجندي "محافظ الغربية"، والمهندس حسام الدين عبده "نائب المحافظ"، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مشاركة ممثلي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وحضر من الجهاز المهندس فخري عياد "مدير عام الإدارة العامة للمفرخات"، والمهندس محمود شلبي "مدير مفرخ صفط خالد"، والمهندس محمود سالم "مدير محطة تحضين أبو الشقاف"، والمهندس رفعت عبد السلام "مدير مكتب مصايد كفر الزيات بالغربية"، وبمشاركة جموع من الصيادين بمحافظة الغربية.

الجهاز يواصل تنفيذ خططه وفق رؤية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية الطبيعية

وأكد السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، أن الجهاز يواصل تنفيذ خططه وفق رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية الطبيعية، وزيادة الإنتاج السمكي، والحفاظ على التوازن البيئي، مشيرًا إلى أن تنمية فرع دمياط اليوم بمليون وحدة زريعة بلطي نيلي تأتي ضمن خطة سنوية متكاملة تستهدف استكمال الإلقاء السمكي بمليون وحدة زريعة بلطي نيلي إضافية، إلى جانب مليون وحدة زريعة من أسماك مبروك الحشائش، ليصل إجمالي خطة التنمية السنوية بمحافظة الغربية إلى 3 ملايين وحدة زريعة، بما يسهم في دعم المخزون السمكي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي.

كما أضاف سيادة اللواء المدير التنفيذي للجهاز ، أن برامج الإلقاء السمكي التي ينفذها الجهاز تعتمد على أسس علمية مدروسة تستهدف تنمية الموارد السمكية بالمجاري المائية الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي، إلى جانب دعم الصيادين وزيادة الإنتاج السمكي، بما ينعكس إيجابًا على توفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي "محافظ الغربية" أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية البحيرات والمسطحات المائية ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامة الموارد السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين جودة المياه، وتعزيز التوازن البيئي، ودعم جهود توفير الغذاء للمواطنين.

كما وجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير إلى السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر لتنفيذ خطط تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وما يقدمه الجهاز من جهود ملموسة لتعزيز المخزون السمكي ودعم التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في تنفيذ خططه التنموية بالمحافظات المختلفة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.