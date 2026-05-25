محافظ دمياط يقود حملة بمدينة دمياط لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك



قاد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، حملة لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث جاءت بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و الدكتور أسامة سماحة مدير مديرية الطب البيطري و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتضمنت الجولة المرور على منفذ الشركة العامة لتجارة الجملة بالشرباصى و معرض " كلنا واحد " وسوق الخضار .

حيث تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " موقف توافر السلع الأساسية والغذائية واللحوم ، والالتزام بالأسعار المحددة وعدم المغالاة فيها ، كما تابع كذلك موقف جاهزية المجاز لاستقبال الأضاحي.

هذا وقد أكد " محافظ دمياط " على رفع درجة الاستعداد القصوى واستمرار المتابعة على الأسواق و محال بيع اللحوم للتأكد من توافر السلع و الاطمئنان على صلاحيتها .