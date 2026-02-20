قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يقدم طالبا بكلية الطب لإمامة المصلين في تراويح رمضان.. فيديو

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

قدّم الأزهر الشريف، الطالب محمد عبد الغني، أحد طلابه المتميزين بكلية الطب، لإمامة آلاف المصلين بالجامع الأزهر، بحضور نخبة من قيادات الأزهر وعلمائه.

ويأتي هذا الأمر في مشهد يعكس عناية الأزهر بأبنائه المتفوقين، وكعادته في تقديم أبنائه المتفوقين من حفظة القرآن الكريم لإمامة المصلين في صلاة التراويح خلال شهر رمصان.

واصطف آلاف المصلين بالجامع الأزهر، مساء اليوم الجمعة، في الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، لإحياء صلاتي العشاء والتراويح، حيث امتلأ الصحن والأروقة برواد بيت الله من مختلف المحافظات، إلى جانب الطلاب الوافدين، في مشهد يعكس مكانة الأزهر العلمية والدعوية، ويجسد معاني الخشوع والاجتماع على كتاب الله.

أصوات التلاوة بالقراءات المتواترة

وتتعالى أصوات التلاوة بالقراءات المتواترة في صورة تبرز خصوصية المدرسة الأزهرية في إحياء ليالي رمضان، إذ يجتمع أداء الشعيرة مع إحياء تراث الأمة في علم القراءات، في إطار من الانضباط والتنظيم الذي يليق بمقام الأزهر الشريف.

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وأساتذته وطلابه.

وقد رفع أذان العشاء الشيخ محمد سالم عامر، وأمَّ المصلين في صلاتها الدكتور محمود عزازي، قارئًا برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم من سورة البقرة.

وتقام صلاة التراويح الليلة بآيات من سورتي البقرة وآل عمران بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الشيخ محمد علاء الدين برواية الإمام ابن وردان عن الإمام أبي جعفر المدني، ويقرأ الشيخ محمد سالم عامر برواية الإمام ابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي، وتقام الركعات الست الأخيرة من التراويح برواية الإمام شعبة عن الإمام عاصم الكوفي، في تنوع يعكس ثراء علم القراءات الذي يحتضنه الأزهر الشريف.

الأزهر الجامع الأزهر الطالب محمد عبد الغني الطب إمامة المصلين صلاة التراويح شهر رمضان القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

ترشيحاتنا

مي عمر

الحلقة الثانية من مسلسل الست موناليز لـ مي عمر يتصدر تريند جوجل

الفنان أحمد عبدالوهاب

أحمد عبدالوهاب: لا أحب التعليق على السوشيال ميديا .. والارتجال أساسه المسرح

مسلسل رأس الأفعى

مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 .. أمير كرارة ينجح فى القبض على عناصر إرهابية بوكر جديد

بالصور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد