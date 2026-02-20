قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
دعاء الليلة الثالثة في رمضان .. أفضل كلمات تجلب لك الرزق والخير كله
قائمة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز
عبد الصادق: جامعة القاهرة تتبنى منظومة متكاملة لقياس وتقييم الأداء الأكاديمي والإداري بشكل دوري

جامعة القاهرة
حسام الفقي

استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وفود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار زيارات المراجعة الخارجية لكليتي الآثار والهندسة، والمعهد القومي لعلوم الليزر، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تولي ملف الجودة والاعتماد أولوية استراتيجية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية الدولية، ودعم مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كل أوجه الدعم الفني والإداري للكليات والمعاهد؛ بما يضمن استيفاء معايير الهيئة القومية للاعتماد والجودة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة تتبنى منظومة متكاملة لقياس وتقييم الأداء الأكاديمي والإداري بصورة دورية، بما يضمن التحسين المستمر وترسيخ ثقافة الجودة داخل المجتمع الجامعي، لافتًا إلى أن الاعتماد لا يمثل هدفًا مرحليًا فحسب، بل يُعد مسارًا مؤسسيًا مستدامًا يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم وبحث علمي وخدمات مجتمعية على مستوى رفيع من الكفاءة والتميز.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن كليتي الآثار والهندسة، والمعهد القومي لعلوم الليزر، يمثلان نماذج متميزة للتكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع؛ بما يمتلكانه من برامج أكاديمية متطورة، وبنية تحتية حديثة، وكوادر علمية رفيعة المستوى، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر لتحديث البرامج الدراسية، وتطوير آليات التدريب العملي والبحثي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية.

ومن جهته، أوضح الدكتور خالد سليمان، مدير مركز ضمان جودة التعليم بالجامعة، أن هذه الزيارات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف ترسيخ ثقافة الجودة المؤسسية، وتطبيق معايير الاعتماد على مختلف المستويات الأكاديمية والإدارية، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تحديث السياسات والإجراءات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، ورفع كفاءة وحدات الجودة الداخلية بالكليات والمعاهد.

وعقدت فِرَق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لقاءات موسعة مع قيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري، إلى جانب تفقد القاعات الدراسية والمعامل والورش والمكتبات والبنية التحتية، والاطلاع على الوثائق الداعمة، وملفات التقدم للاعتماد؛ للوقوف على مدى توافقها مع معايير الجودة المعتمدة.

وتأتي هذه الزيارات، في إطار استراتيجية جامعة القاهرة الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، ودعم التحول نحو جامعة ذكية مستدامة، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتعزيز دورها العلمي والمجتمعي في بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

