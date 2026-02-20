وفاء عامر: أحترم اختيارات ريهام حجاج الفنية

أشادت الفنانة وفاء عامر بالفنانة ريهام حجاج، مؤكدة أنها تحترم اختياراتها الفنية وتقدّر ثباتها في مواجهة الانتقادات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

وقالت عامر إن ريهام تمتلك شخصية قوية، وتعرف جيدًا كيف تدير قراراتها سواء على المستوى الفني أو الشخصي، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجوم كبير، لكنها استطاعت أن تثبت نفسها وتستمر بخطوات ثابتة.

وجاءت تصريحات وفاء عامر خلال استضافتها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، ويُعرض عبر شاشة قناة الشمس، حيث أكدت أن النجاح هو أفضل رد على أي هجوم، وأن “الانتقام الحقيقي يكون بالشغل والنجاح”.



وأضافت أن التفكير في الانتقام قد يعطل الإنسان عن التقدم، بينما التركيز على العمل والاجتهاد هو الطريق الأقصر لتحقيق المكانة التي يستحقها الفنان.