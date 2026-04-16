نزل 130 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الخميس

تراجع سعر الذهب في مصر على أساس أسبوعي وذلك بأول تعاملات مسجلة اليوم الخميس 16-4-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب بمقدار 130 جنيهًا على الأقل في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب 7030 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8034 جنيهًا للشراء و7977 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7364 جنيهًا للشراء و7312 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7030 جنيهًا للشراء و6980 جنيهًا للبيع.

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6025 جنيهًا للشراء و5982 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 56.24 ألف جنيه للشراء و 55.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4803 دولارات للشراء و4802 دولار للبيع.