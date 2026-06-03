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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 3 أفراد من البحرية الملكية البريطانية خلال تدريب عسكري في جنوب غرب إنجلترا

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني
القسم الخارجي

لقي ثلاثة أفراد من البحرية الملكية البريطانية مصرعهم، الأربعاء، إثر تحطم مروحية عسكرية خلال مهمة تدريبية بالقرب من منطقة سورتون في مقاطعة ديفون بجنوب غرب إنجلترا، في حادث أثار حالة من الحزن داخل المؤسسة العسكرية البريطانية وفتح تحقيقاً رسمياً للوقوف على أسبابه.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان رسمي أن أفراد الطاقم الثلاثة كانوا يشاركون في تدريب عسكري اعتيادي عندما وقع الحادث قبيل الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

 وأوضحت الوزارة أن المروحية المنكوبة من طراز «ميرلين إم كيه 4» التابعة للبحرية الملكية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ أسر الضحايا بالحادث، مع طلب احترام خصوصيتهم في هذه الظروف الصعبة.

وقال رئيس البحرية الملكية البريطانية، الجنرال السير غوين جنكينز، إنه يشعر بـ«حزن عميق» لفقدان أفراد الطاقم، مقدماً تعازيه إلى عائلاتهم وزملائهم. 

كما أشاد بسرعة استجابة فرق الطوارئ والإنقاذ التي وصلت إلى موقع الحادث فور وقوعه. 

وأكد أن تحقيقاً شاملاً بدأ بالفعل لتحديد الملابسات الفنية والعملياتية التي أدت إلى سقوط المروحية.

ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، هرعت فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع التحطم في منطقة سورتون داون القريبة من مدينة أوكهامبتون، حيث تم فرض طوق أمني وإغلاق عدد من الطرق المحيطة لتسهيل عمليات الإنقاذ والتحقيق. 

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الظروف الجوية في المنطقة كانت صعبة وقت وقوع الحادث، مع هطول أمطار ورياح قوية وانخفاض مستوى الرؤية، إلا أن السلطات لم تؤكد بعد ما إذا كانت الأحوال الجوية قد لعبت دوراً مباشراً في الحادث.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تعازيه لأسر الضحايا، مشيداً بتفاني أفراد القوات المسلحة في أداء مهامهم الدفاعية. 

كما أعرب وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن أسفه العميق للخسارة، مؤكداً أن الحكومة ستتابع نتائج التحقيق لضمان استخلاص الدروس اللازمة وتعزيز إجراءات السلامة العسكرية.

 وتظهر إحصاءات وزارة الدفاع البريطانية أن حوادث التدريب العسكري، رغم ندرتها، تظل محل متابعة دقيقة نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر تشغيلية مرتبطة بالطيران والمناورات العسكرية.

ولا تزال السلطات العسكرية البريطانية تواصل تحقيقاتها الفنية والأمنية لتحديد السبب الدقيق لتحطم المروحية، وسط توقعات بصدور نتائج أولية خلال الأيام المقبلة. 

بريطانيا الجيش البريطاني وزارة الدفاع البريطانية انجلترا السلطات العسكرية البريطانية

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