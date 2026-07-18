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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الطالبة البطلة اللي خبت معاناتها عن الكل .. أهم تصريحات ندى بنت المنوفية بعد لقاء المحافظ | شاهد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم محافظ المنوفية مع الطالبة ندى محمد بعد لقاءها مع رئيس مجلس الوزراء منذ ايام، وقد بدأ اللقاء باستقبال الطالبة ندى محمد مع والدها في ديوان عام محافظة المنوفية واستقبلها اللواء عمرو الغريب داخل مكتبه الخاص. 

بدأ المحافظ اللقاء بالترحاب الشديد والتعرف عليها بالمزاح " انتي بقى ندى اللي قالبة الدنيا"، نظرة أكدت  ترحاب المحافظ الشديد بها وأكد عليها خلال اللقاء انها بنت بـ 100 راجل، أكد علي والدها بأنها رزقه في الحياة وليس كل الرزق اموال. 

قالت ندى خلال تصريحاتها لـ " صدى البلد" ان المحافظ قال لها " ندى انتي بنتي، ما تنكسفيش من حد انتي تشرفي بلد، والحاجة البسيطة اللي انتي خدتيها دي من مصر من الدولة مش من حد، احنا فخورين بيكي واللي انتي بتعمليه مش حاجة بسيطة علشان كده احنا بترد جزء منه" 

كما أن محافظ المنوفية وعد بتجهيز جزء من جهازها خصوصاً أنها مخطوبة في الوقت الحالي.

ووجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية بالباجور بتوفير بعد الاثاث المنزلي داخل منزلها بعد أن قاموا ببيع الأثاث لتسديد الديون 

كما وجه محافظ المنوفية بتسديد الديون الخاصة بوالدها في البنوك.

جاء ذلك بعد أن لاقت قصتها اهتماماً واسعاً وإشادة من دولة رئيس مجلس الوزراء خلال جولته التفقدية بمحطة لتصدير الحاصلات الزراعية.

وتعد الطالبة ندى محمد مصطفى، بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وتعاني من ظروف أسرية حيث تذهب يوميا للعمل من محافظة المنوفية إلي البحيرة للعمل والتقي بها رئيس الوزراء وسألها عن اسمها ولكنها ترددت ان تحكي عن معاناتها الشخصية في تدبير احتياجات أسرتها. 

والتقي بها محافظ المنوفية لمساعدتها هي واسرتها، مشيدا برحلة كفاحها من أجل لقمة العيش. 

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية ندى رئيس الوزراء

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