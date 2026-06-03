قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 3 أفراد من البحرية الملكية البريطانية خلال تدريب عسكري في جنوب غرب إنجلترا
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
الإسرائيليون يفرون من الجحيم.. الكنيست يكشف أرقاما صادمة عن الهجرة للخارج
كاميرات ذكية وذكاء اصطناعي.. تفاصيل المنظومة الجديدة للحكومة لضبط الشارع ومكافحة الفساد الميداني
براءة زوجة مستريح السيارات من تهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين
البابا تواضروس يستأنف اجتماع الأربعاء الأسبوعي ويلتقي أبناء الكنيسة اليوم
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
مدبولي يوجه بتعظيم الاستفادة من قلاع "الإنتاج الحربي" لتوفير احتياجات الدولة
انتهاك صارخ وتصعيد خطير.. مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين
ننشر تفاصيل البرنامج العلاجي المطبق بالمدارس على تلاميذ الابتدائي الضعاف "في الأجازة"
5 مليارات جنيه.. انتهاء اجتماع الأوقاف ونادي الزمالك دون التوصل لحل بشأن الأرض
الجيش الكويتي يرصد 13 صاروخا باليستيًا ويطلق 5 إنذارات..ووفاة مقيم هندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير البريطاني بالقاهرة: التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة يتجاوز 5 مليارات إسترليني سنويًا

مصر وبريطانيا
مصر وبريطانيا
القسم الخارجي

أكد السفير البريطاني لدى القاهرة، مارك برايسون ريتشاردسون، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة تجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا متواصلًا في مختلف القطاعات، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «مستقبل مصر».

وأوضح السفير أن المملكة المتحدة تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر، في ظل ما تشهده السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة وإصلاحات اقتصادية ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما لفت إلى أن أكثر من 1500 شركة بريطانية تعمل حاليًا داخل السوق المصرية في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والخدمات المالية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وتعكس تصريحات السفير البريطاني متانة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ولندن، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة باتفاقية الشراكة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الحكومتان إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في الأسواق المشتركة.

وتشير بيانات رسمية مصرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، فيما ارتفع خلال السنوات التالية مدفوعًا بنمو الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 20.6 مليار جنيه إسترليني من خلال أكثر من 2100 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يجعل المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

ويأتي هذا الزخم الاقتصادي في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع شراكاتها التجارية الدولية وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.

مصر بريطانيا لندن القاهرة التبادل التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

حالة الطقس

تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر فضيلة د. أحمد الطيب

الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية في الكويت والبحرين

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد عبد الفضيل القوصي

من المطارات والمواني إلى المشاعر المقدَّسة.. حصاد الجهود التوعويَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة خلال موسم الحج 1447هـ

من المطارات والمواني إلى المشاعر المقدَّسة.. حصاد جهود البحوث الإسلاميَّة بموسم الحج 1447

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

فيديو

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد