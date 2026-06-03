قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسرائيليون يفرون من الجحيم.. الكنيست يكشف أرقاما صادمة عن الهجرة للخارج
كاميرات ذكية وذكاء اصطناعي.. تفاصيل المنظومة الجديدة للحكومة لضبط الشارع ومكافحة الفساد الميداني
براءة زوجة مستريح السيارات من تهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين
البابا تواضروس يستأنف اجتماع الأربعاء الأسبوعي ويلتقي أبناء الكنيسة اليوم
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
مدبولي يوجه بتعظيم الاستفادة من قلاع "الإنتاج الحربي" لتوفير احتياجات الدولة
انتهاك صارخ وتصعيد خطير.. مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين
ننشر تفاصيل البرنامج العلاجي المطبق بالمدارس على تلاميذ الابتدائي الضعاف "في الأجازة"
5 مليارات جنيه.. انتهاء اجتماع الأوقاف ونادي الزمالك دون التوصل لحل بشأن الأرض
الجيش الكويتي يرصد 13 صاروخا باليستيًا ويطلق 5 إنذارات..ووفاة مقيم هندي
قراءة في رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.. باحث آثار يروي لـ«صدى البلد» تفاصيل المسار وأبعاده الدينية والتاريخية
الأرصاد: تقدم غطاء سحابي على البلاد وسط أجواء شديدة الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل زيارة ستارمر.. القاهرة ولندن تستعدان لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الشامل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تستعد العلاقات المصرية البريطانية للدخول في مرحلة جديدة وغير مسبوقة، مع إعلان القاهرة ولندن عزمهما الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى مصر في 9 يوليو المقبل.

وكشف السفير المصري لدى المملكة المتحدة، أشرف سويلم، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار التعاون بين البلدين، وتعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وجاءت تصريحات سويلم خلال افتتاح مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام" الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن، حيث أكد أن الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة تبرز أهمية توثيق التعاون بين القاهرة ولندن في مختلف المجالات.

وأشار السفير إلى أن المملكة المتحدة تواصل الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكبر المستثمرين في السوق المصرية، بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 22 مليار دولار، موضحًا أن المؤتمر يستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والاتصالات والتمويل.

وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركة واسعة من مسؤولي الحكومتين وممثلي مجتمع الأعمال، حيث ناقش المشاركون فرص الاستثمار وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

ويشارك في الحدث وفد حكومي مصري رفيع يضم وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندا المنشاوي، إلى جانب نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، بهدف عرض التطورات الاقتصادية الأخيرة والتأكيد على جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال مزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية.

ويطمح الجانبان إلى توسيع حجم التبادل التجاري وإطلاق مشروعات استثمارية طويلة الأجل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

العلاقات المصرية البريطانية القاهرة ولندن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السفير المصري لدى المملكة المتحدة أشرف سويلم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

حالة الطقس

تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

ترشيحاتنا

جهاز ExpertBook B5 Flip G2

الكتابة والتقاط الصور .. أسوس تكشف عن كمبيوتر محمول بميزات ثورية

سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8

ببطارية ضخمة.. إليك مواصفات أحدث هاتف من سامسونج

أخبار السيارات

أخبار السيارات| طرح تويوتا كورولا الجديدة.. وسيارة "لؤطة" بـ45 ألف جنيه

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

فيديو

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد