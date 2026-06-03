سفارة بريطانيا بالكويت تنصح رعاياها بالحذر عقب هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ

نصحت السفارة البريطانية لدى الكويت رعاياها بتوخي الحيطة والحذر عقب هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ليلا في الكويت .

ودعت السفارة البريطانية رعاياها الموجودين في الكويت إلى اتباع تعليمات السلطات الكويتية في جميع الأوقات ، ومتابعة أحدث نصائح السفر البريطانية إلى دولة الكويت والتواصل مع القسم القنصلي حال الحاجة إلى مساعدة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية قد قال في وقت سابق اليوم إن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت مبنى الركاب "T1" بمطار الكويت الدولي؛ مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.. كما أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية تعليق رحلات الطيران في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر بعد.