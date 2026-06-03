قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المطران سامي فوزي: دخول العائلة المقدسة مصر مناسبة روحية ووطنية.. ويطالب بـ 1 يونيو عيداً قوميا
«خطة النواب» توافق على موازنة التنمية المحلية بـ4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد
أحمد موسي عن واقعة صبري نخنوخ: لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته
ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام
بعد عيد الأضحى.. 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع
بعد المقطع المخل.. محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة
مصر تدين استهداف مطار الكويت الدولي وتؤكد تضامنها الكامل معها
خالد الغندور يطرح سؤالا مهما لجماهير الزمالك
موازنة النواب تناقش تحصيل رسم 100 جنيه عند مغادرة مصر
ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة بريطانيا بالكويت تنصح رعاياها بالحذر عقب هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ

سفارة بريطانيا بالكويت
سفارة بريطانيا بالكويت
أ ش أ

نصحت السفارة البريطانية لدى الكويت رعاياها بتوخي الحيطة والحذر عقب هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ليلا في الكويت .

ودعت السفارة البريطانية رعاياها الموجودين في الكويت إلى اتباع تعليمات السلطات الكويتية في جميع الأوقات ، ومتابعة أحدث نصائح السفر البريطانية إلى دولة الكويت والتواصل مع القسم القنصلي حال الحاجة إلى مساعدة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية قد قال في وقت سابق اليوم إن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت مبنى الركاب "T1" بمطار الكويت الدولي؛ مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.. كما أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية تعليق رحلات الطيران في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر بعد.

ت السفارة البريطانية لدى الكويت الكويت طائرات مسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

صلاح مصدق

«أنا معرفكش ونتكلم بعدين».. وكيل أعمال «صلاح مصدق» يروي تفاصيل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

اللاعب محمد الطبال

قصة محمد الطبال تشعل السوشيال ميديا في ليبيا.. ماذا فعل نجم السويحلي؟

شلال

لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.. ماذا تعرف عن أكبر شلال على الأرض؟

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

من داخل مركز السيطرة.. محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد