الرئيس السيسي: علاقاتنا التاريخية مع تنزانيا أسست لشراكة استراتيجية ناجحة بين البلدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وتنزانيا من خلال الروابط التاريخية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية، :"نعلم جميعاً حجم الروابط المميزة بين شعبينا الشقيقين، التي تمتد عبر قرون من التاريخ المشترك، والتفاعل الثقافي والمجتمعي، وهي الروابط التي أسست لعلاقة شراكة استراتيجية ناجحة بين بلدينا".

وتابع الرئيس السيسي:" لقد نجحت إرادتنا السياسية وعزمنا المشترك في تطوير علاقات التعاون بين بلدينا بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في الأطر الثنائية أو على صعيد التشاور السياسي والتنسيق المسبق وتقريب وجهات النظر وتوافق الرؤى حيال مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية".