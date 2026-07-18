الرئيس السيسي: مصر حريصة على الارتقاء بالعلاقات مع تنزانيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات مع تنزانيا والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى أهمية دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال فعاليات شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وتنزانيا، بحضور الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا، في إطار دعم الشراكة الثنائية وتعزيز التنسيق بين البلدين.

وأوضح الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية التنزانية تقوم على أسس قوية من التعاون والتفاهم المتبادل، مؤكدًا استمرار الجهود المشتركة لتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.