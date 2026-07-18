الرئيس السيسي: نتطلع لإتاحة المزيد من المشروعات التنزانية أمام الشركات المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أكد في حديثه اليوم مع رئيسة تنزانيا عن التطلع لتوظيف النجاح الكبير الذي حققته الشركات المصرية في تشييد مشروع سد "جوليوس نيريرى" العظيم في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام شركاتنا الوطنية والاستفادة من الأصول المتعددة التي تتواجد في هذه المرحلة على الأراضي التنزانية ومن الخبرات الكبيرة التي تراكمت لديها في تعزيز قدراتنا على العمل المشترك.



وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية: "وجهت بتكثيف نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني، وزيادة برامج التأهيل والتدريب، التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في تنزانيا الشقيقة في مختلف القطاعات والمجالات".

وتابع الرئيس السيسي: "وذلك لإطلاق كل الطاقات الكامنة والواعدة فى علاقاتنا.. كما تباحثنا بشأن فرص البدء في مشروع استصلاح زراعي في الأراضي التنزانية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين، وتلبية الاحتياجات الوطنية من المحاصيل الأساسية والإستراتيجية، مع العمل على توسيع رقعة هذا المشروع، على مراحل متلاحقة، والانتقال به إلى مرحلة التصدير."