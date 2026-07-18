عمدة نيويورك يبحث قانونيا إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته للأمم المتحدة

أكد عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أنه لم يتراجع عن موقفه الداعي إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زيارته المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.



وأوضح ممداني، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، أنه يجري مشاورات مع الدائرة القانونية للمدينة لتحديد ما إذا كان يمتلك صلاحية قانونية لتوجيه شرطة نيويورك لاحتجاز نتنياهو، مؤكدًا أن أي إجراء سيكون "في حدود ما يسمح به القانون".



وأضاف: "أعتقد أن مكان نتنياهو هو لاهاي، فهو متهم بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مشددًا على أن المدينة لن تتجاوز صلاحياتها القانونية.



من جانبه، رد نتنياهو على تصريحات ممداني، واصفًا إياه بأنه "يدعم حماس"، كما اتهمه بـ"كره أمريكا سرًا"، في حين أكد القنصل الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، أن عمدة المدينة لا يملك أي سلطة قانونية لإصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، داعيًا إياه إلى التركيز على إدارة شؤون المدينة بدلًا من الخوض في قضايا خارج نطاق صلاحياته.