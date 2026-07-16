نتنياهو يعلن تأجيل زيارته للولايات المتحدة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارة نتنياهو المقررة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح مكتب نتيناهو، في بيان اليوم /الخميس/، أن سبب تأجيل الزيارة يرجع إلى تأجيل جنازة السيناتور الأمريكي السابق ليندسي جراهام، التي أُعيد تحديد موعدها إلى نهاية الشهر الجاري.

وكان من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت لحضور جنازة جراهام ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان من المتوقع أن يبقى نتنياهو في واشنطن حتى يوم الثلاثاء، إلا أن برنامج زيارته لم يُحدد رسميا حتى الآن.

وتُعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية يقوم بها نتنياهو إلى واشنطن منذ الحرب مع إيران، وكانت آخر زيارة له في فبراير الماضي.