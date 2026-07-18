وزير التعليم والسفير الياباني يكرمان 35 طالبًا متفوقا في اختبار توفاس

كرم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وسفير اليابان في مصر السيد إيواي فوميو، 35 طالبًا وطالبة من الطلاب المتفوقين في اختبار "توفاس" لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.. كما تم اختيار الطلاب المكرمين للاستفادة من برامج تدريبية في عدد من الشركات الدولية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحضور 480 طالبا وطالبة من 8 محافظات هي (القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد ودمياط والسويس والإسماعيلية والقليوبية)، والتي تأتي تقديرًا لتفوق الطلاب وتميزهم في برامج تعلم البرمجة، وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة الإبداع والابتكار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.. ومن المقرر تنظيم احتفاليات أخرى لتكريم المتفوقين بباقي المحافظات.

وفي إطار حرص الوزارة على ربط التعلم بالتطبيق العملي، ودعم الطلاب المتميزين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، تم اختيار الطلاب المكرمين للاستفادة من برامج تدريبية في عدد من الشركات الدولية، تشمل منصة مصر "فاب لاب" للتصنيع الرقمي (Egypt Fab Lab)، وشركة (ALX) المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلى جانب شركة "سبريكس" اليابانية.

وخلال الاحتفالية، استعرض ممثلو شركاء البرنامج التدريبي، والسيد ماساكي إيساكا الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث البرمجة الياباني، والمهندسة آلاء عبد اللطيف مدير قسم التعليم بشركة (ALX)، والمهندسة لمياء نايل مدير التعليم بشركة "فاب لاب إيجيبت"، البرامج التدريبية والمنح التي تقدمها مؤسساتهم لدعم الطلاب وتنمية مهاراتهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مؤكدين أن هذه البرامج تعتمد على الدمج بين التعلم التفاعلي والتطبيق العملي، بما يسهم في إكساب الطلاب المهارات التقنية والإبداعية والخبرات العملية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، مع إتاحة فرص للتدريب العملي وتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحويل ما تكتسبه من معارف إلى تطبيقات عملية، وبناء مسارات مهنية ناجحة داخل مصر وخارجها.

كما تم الإعلان عن أفضل ثلاثة مشروعات طلابية على مستوى البرنامج، والتي قدمها كل من الطالبة فدوة محمد السيد بمحافظة الشرقية، والطالبة ملك أسامة بمحافظة الجيزة، والطالب أحمد نادي علي بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق جولة تصفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاختيار أفضل 50 طالبا وطالبة في اختبار "توفاس" المستوى الثالث للحصول على فرصة تدريب داخل شركات دولية متخصصة لاكتساب الخبرات العملية، كما سيحظى أفضل 10 طلاب بفرصة لزيارة اليابان في تجربة تفتح أمامهم آفاقا أوسع للمعرفة والابتكار.

وتستهدف البرامج التدريبية إكساب الطلاب خبرات عملية متقدمة، وتنمية مهاراتهم في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة لحل المشكلات وابتكار حلول تكنولوجية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ويترجم ما اكتسبوه داخل الفصول الدراسية إلى تطبيقات عملية تسهم في إعداد جيل من المبتكرين والقادة القادرين على مواكبة متطلبات المستقبل، اتساقًا مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الاستثمار في الكوادر البشرية وبناء مجتمع المعرفة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية لتوفير فرص تعلم وتدريب نوعية للطلاب المتميزين.