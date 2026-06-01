بريطانيا تمنع أمريكيين بارزين من دخول أراضيها بسبب إسرائيل

منعت السلطات البريطانية المعلّق السياسي الأمريكي جنك أويجور، وابن شقيقه حسن بيكر من دخول المملكة المتحدة؛ بعدما ألغت تصاريح سفرهما الإلكترونية قبيل مشاركتهما في فعاليات عامة داخل البلاد.

وكان أويجور، الناشط السياسي الأمريكي من أصل تركي ومقدّم قناة "يونج تركس" على يوتيوب، وبيكر، وهو أحد أبرز صناع المحتوى السياسي على منصة "تويتش"، يعتزمان المشاركة في مؤتمر "SXSW London" هذا الأسبوع، قبل التوجه لإلقاء محاضرات في جامعة أكسفورد.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن قرار إلغاء تصاريح السفر الإلكترونية الخاصة بهما صدر؛ لأن وجودهما في المملكة المتحدة "قد لا يكون متوافقاً مع المصلحة العامة"، ومع ذلك، لا يزال بإمكانهما التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات دخول رسمية.

من جانبه، قال أويجور عبر منصة "إكس" إن السلطات البريطانية منعته من الدخول بسبب انتقاداته لإسرائيل، معتبراً أن القرار مرتبط بتصريحاته التي زعم فيها أن إسرائيل تمارس نفوذاً واسعاً على الحكومة الأمريكية.

وكتب أويجور: "يقولون إن اتهامي لإسرائيل بالسيطرة على الحكومة الأمريكية عبر التبرعات المقدمة إلى 94% من أعضاء الكونجرس، رغم أنه يستند إلى وقائع بحسب رأيي، يُعد معادياً للسامية".

لكن مسؤولاً بريطانياً مطلعاً على القرار، أكد أن الخطوة اتُّخذت “بسبب تصريحات جرى تقييمها على أنها معادية للسامية”.

وسبق للحكومة البريطانية أن منعت عدداً من الأجانب أصحاب التصريحات المثيرة للجدل من دخول البلاد. ففي أبريل الماضي، مُنع مغني الراب كانيه ويست من المشاركة في مهرجان موسيقي في لندن عقب موجة انتقادات بسبب تصريحات سابقة اعتُبرت معادية للسامية.

كما حظرت السلطات البريطانية دخول 11 ناشطاً من اليمين المتطرف كانوا يعتزمون المشاركة في تجمع نظمه الناشط المناهض للإسلام تومي روبنسون.